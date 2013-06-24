4 квітня, Уряд прийняв постанову, яка визначає порядки ведення єдиних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензіатів та місць обігу пального (далі – реєстри ліцензіатів). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що суб’єкт господарювання набуває права на провадження виду господарської діяльності з дня внесення Державною податковою службою відомостей про надану ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності до одного з реєстрів ліцензіатів.

Ведення реєстрів ліцензіатів України забезпечує прозорість та контроль у сфері ліцензування підакцизних товарів, що є важливим для законного ведення бізнесу та боротьби з незаконним обігом пального, алкогольних та тютюнових виробів. Прийняття Урядом постанови сприятиме забезпеченню цілісної системи контролю податковими органами і громадськістю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що підлягають ліцензуванню.

Постановою Уряд затверджує:

Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу алкогольних і тютюнових виробів;

Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального;

Порядки заповнення заяв щодо ліцензій на право виробництва алкогольних, тютюнових виробів та пального, право оптової та роздрібної торгівлі такими виробами;

Порядок заповнення заяв щодо ліцензій на право зберігання пального;

форми витягів з зазначених реєстрів ліцензіатів.

Також постановою визнається таким, що втратив чинність Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 545.