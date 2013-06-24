Кабінет Міністрів України затвердив Порядок фіксації заходів державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ розроблений для виконання положень євроінтеграційного рамкового Закону «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», який був прийнятий у грудні 2022 року.

Такий Порядок дозволить інспекторам Держекоінспекції ефективно та повною мірою реалізовувати свої повноваження щодо фіксації заходів нагляду (контролю).

“Крім того, слідуючи європейським курсом, маємо забезпечити прозорість та публічність взаємодії держави та суб'єктів господарювання у сфері хімічної безпеки. Наша мета – побудувати такі відносини, коли державі довіряє і громадськість і бізнес. Чіткий порядок фото- та відеофіксації перевірок на підприємствах дозволить досягти цієї цілі. Будь усунуті будь-які можливості для зловживань, перекручування фактів та потенційні корупційні чинники”, - прокоментувала перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Згідно із затвердженим Порядком, під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) на підприємствах хімічної промисловості інспектори зможуть використовувати портативні відеореєстратори, фото- та відео- камери, безпілотники, інші прилади. Зокрема, вони фіксуватимуть процес перевірки, виявлені правопорушення та їх наслідки.

Відзнятий матеріал зберігатиметься упродовж 120 діб. У разі використання його у рамках адміністративних, кримінальних чи дисциплінарних проваджень - до завершення таких справ. Строк зберігання також може бути продовжено з урахуванням термінів оскарження підприємством рішення органів державного нагляду (контролю).