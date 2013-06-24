Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоровʼя». Завдяки постанові буде визначено порядок та умови використання коштів, направлених на облаштування укриттів у медзакладах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Вже понад два роки ворог кожного дня цілеспрямовано руйнує нашу медичну інфраструктуру. Звісно це створює додаткове навантаження на систему охорони здоровʼя та ставить перед нами нові виклики. Зі свого боку ми робимо все можливе, аби захистити життя та здоровʼя наших людей, — сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. — Сьогодні Уряд ухвалив постанову, якою визначив порядок та умови надання субвенції для облаштування укриттів у медзакладах. Пріоритет — безпека пацієнтів та медиків».

Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, повʼязаних з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом фонду захисних споруд цивільного захисту у медзакладах відповідно до чинних будівельних норм.

Для надання коштів на реалізацію проектів має бути дотримано низку умов, серед яких:

– проект має реалізовуватися в медзакладах спроможної мережі та у багатопрофільних лікарняних закладах в прифронтових регіонах;

– реалізація проекту має відбуватись за співфінансування з місцевих бюджетів;

– медзаклад, де планується реалізація проекту, ще не має таких обʼєктів або має такі, які потребують оновлення;

– введення завершеного обʼєкта в експлуатацію має відбутися не пізніше 31 грудня 2024 року.

Переліки проектів формують обласні, Київська міська держадміністрація (військові адміністрації), які визначають їхню пріоритетність відповідно до критеріїв. Серед них:

територіальна наближеність медзакладів до зони активних бойових дій, тимчасово окупованих росією територій України;

наявність у лікарняному закладі автономних опалення, водопостачання, джерел електропостачання;

наявність укладеного договору з НСЗУ за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій».

Переліки проектів затверджує МОЗ України з урахуванням рекомендацій комісії, створеної для перевірки пропозицій від обласних, Київської міської держадміністрації (військових адміністрацій).

МОЗ на основі рекомендацій подає до КМУ пропозиції щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами.