Кабінет Міністрів України затвердив Порядок оцінювання діяльності наглядових рад держкомпаній і вимоги до звіту про їх роботу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ передбачає, що оцінку діяльності за 2024 рік мають обов'язкового пройти наглядові ради таких держкомпаній: ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго”, АТ “НАК “Нафтогаз України” та ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”.

Порядок дозволить оцінити незалежність наглядових рад та відповідність їх роботи принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку. Також ухвалення документа є одним із зобов'язань України в межах співпраці з МВФ.

Порядок оцінки містить такі положення:

елементи оцінювання, щодо яких встановлюються висновки;

види оцінки діяльності наглядової ради;

критерії залучення незалежного консультанта для здійснення зовнішнього оцінювання діяльності наглядової ради;

порядок відбору незалежного консультанта;

порядок оформлення результатів оцінки;

порядок винесення рішення за результатами оцінки.

Документ також передбачає подачу звіту про річну роботу наглядової ради загальним зборам компанії чи уповноваженому органу управління до 30 березня кожного року. Звіт має містити дані про виконання стратегічного плану розвитку компанії, досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей, визначених у листі очікування власника.

Проект постанови розроблено Мінекономіки у співпраці з проектом USAID/UKaid SOERA.