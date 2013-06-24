Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 23 липня 2024 року № 848 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу земель і ґрунтів», розроблену Держгеокадастром. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Затверджений Порядок визначає механізм здійснення моніторингу земель і ґрунтів, який проводиться з метою своєчасного виявлення зміни стану земель, забруднення і властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів з охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, запобігання впливу негативних процесів і ліквідації наслідків такого впливу.

Реалізація цієї постанови Уряду забезпечить проведення моніторингу земель і ґрунтів, що дозволить підвищити ефективність державного регулювання у сфері земельних відносин.

Постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 20 березня 2023 року № 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», а саме через шість місяців з дня скасування чи припинення воєнного стану в Україні.