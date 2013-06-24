Уряд затвердив порядок складання звіту про викиди та перенесення забруднювачів і відходів. Такий звіт щороку складатиме Міндовкілля відповідно до вимог Закону України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів». Закон набирає чинності 8 жовтня 2023 року. А відтак суб'єкти господарювання будуть реєструвати свої установки та надавати дані про викиди та перенесення забруднювачів і відходів щодо кожного об’єкта, який вони експлуатують. Про це повідомляє Урядовий портал.

На підставі цих даних Міндовкілля складатиме звіт та публікуватиме його на власному сайті та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

«Фактично сьогодні затверджено один з інструментів доступу громадськості до інформації про вплив забруднювачів на різні компоненти довкілля - воду, повітря, грунти. Це дозволить забезпечити право громадян на інформацію про стан довкілля в Україні та виконати наші зобов'язання за Оргуською конвенцією. Водночас ми зможемо обмінюватися актуальними, верифікованими даними з компетентним органам Європейського Союзу та скоординувати наші дії, інтегрувати нашу довкіллєву політику із європейською», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зокрема, згідно із схваленим Порядком, звіт міститиме інформацію про:

сукупні викиди забруднювачів,

джерела викидів,

викиди в розрізі окремого виду забруднювача та окремого компонента довкілля,

викиди, які сталися внаслідок аварії чи стихійного лиха,

тенденції щодо зміни обсягів та видів забруднювачів протягом останніх трьох років тощо.

Нагадаємо, Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» був прийнятий 20 вересня 2022 року на виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань.

Адже ще у 2016 році Україна ратифікувала Київський протокол Оргуської Конвенції, зобов’язавшись вести свою екологічну політику відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до розв'язання екологічних питань. Створення національного РВПЗ було однією з висунутих міжнародним документом умов.

Реєстр стане єдиною державною онлайн системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин. Крім того, національний реєстр інтегрують з відповідним Європейським реєстром.

На виконання Закону «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» на початку квітня цього року Уряд схвалив законопроект, який встановить відповідальність за порушення підприємствами законодавства щодо реєстрації викидів та перенесення забруднювачів.