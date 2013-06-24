Вчора Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затверджено Порядок утримання в належному стані та охорони Національного військового меморіального кладовища. Нагадаємо, Меморіал розташовуватиметься у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області. Зараз на території ведуться підготовчі роботи до будівництва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ухвалений акт окреслює конкретні заходи, які буде здійснювати державна установа “Національне військове меморіальне кладовище”, зокрема:

належну експлуатацію, огляд і прибирання, проведення ремонтних робіт будівель, споруд, площ, монументів, огорож, систем питного водопостачання та водовідведення тощо, що знаходяться на території Військового кладовища;

облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання сміття;

озеленення з максимально можливим збереженням існуючих насаджень;

встановлення, ремонт та заміну вивісок та інформаційних табличок;

дотримання правил пожежної безпеки на території Військового кладовища.

Нагадуємо, що Національне військове меморіальне кладовище є унікальним об’єктом загальнодержавного значення, аналоги якого відсутні на території України. Створення такого об’єкту сприятиме консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості.

Меморіальний комплекс передбачає наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Тут також буде збудований музейний комплекс, який увічнить пам'ять загиблих та зафіксує для майбутніх поколінь їхній внесок у захист української державності.