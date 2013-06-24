Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 451 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів (ГМО)».

Документ розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України на виконання Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постанова передбачає створення і функціонування цілісної державної інформаційної системи, що дозволить здійснювати облік, моніторинг, інтеграцію, зберігання та поширення інформації щодо зареєстрованих ГМО.

Впровадження такого реєстру є необхідним кроком для забезпечення прозорості у сфері біотехнологій, підвищення рівня споживчої безпеки та відповідності зобов’язанням України у межах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Постанова також гармонізує українське законодавство з актами ЄС у частині поводження з ГМО. Зокрема, Директивою 2001/18/ЄС про навмисне виведення генетично модифікованих організмів у навколишнє середовище та Рішенням Комісії 2004/204/ЄС щодо функціонування реєстрів для запису інформації про ГМО. Відтак створюється ідентична з ЄС регламентована система обліку та контролю за ГМО, що надає змогу зменшити негативний вплив та ризики для здоров’я людей та довкілля.

Прийняття постанови також сприятиме вдосконаленню контролю у сфері поводження з ГМО, покращить інформування громадян і міжнародних партнерів про зареєстровані організми, а також створить передумови для подальшого вдосконалення біобезпеки в Україні.

Документ набирає чинності одночасно з Законом України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» у вересні 2026 року.