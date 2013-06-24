«Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів.

За рік, що минає, Україна змогла стати сильнішою, змогла стати ближче до мети, яка об’єднує весь наш народ: нам потрібно здолати окупанта, перемогти це зло, нам потрібен справедливий мир, і кожен, кожна з вас повинні працювати саме заради цього.