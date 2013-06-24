Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (на суму понад 12 млн євро). Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 26 квітня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Залучення інвестицій в економіку – ключова умова для відбудови та розвитку країни. Тому ми продовжуємо роботу над створенням необхідних інструментів для їхнього надходження: доступ до проектного фінансування, страхування ризиків та кредитні гарантії. Тепер до цього списку додається державна підтримка для інвесторів. Бюджетні кошти будуть спрямовуватись на повні або часткові компенсації вартості збудованих заявником або інвестором зі значними інвестиціями об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації відповідних інвестиційних проєктів. Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, він зможе отримати компенсацію від держави», - пояснила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, цього року в бюджет на цю програму закладено 3 млрд грн. Сумарний обсяг підтримки – до 30% обсягу інвестицій. Отримати державну підтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати в Україні проект вартістю від 12 млн євро, тривалістю реалізації до 5 років у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшої переробки чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.

Водночас Уряд буде контролювати виконання інвесторами умов договору. У разі якщо Мінекономіки на підставі відомостей реєстру інвестиційних проектів зі значними інвестиціями встановлено факт, що обсяг значних інвестицій є меншим, ніж 12 млн євро, інвестор у місячний термін має повернути весь обсяг отриманої компенсації на спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки.

У разі встановлення органами державного фінансового контролю факту незаконного отримання інвестором компенсації або часткової компенсації інвестор також у місячний термін повертає весь обсяг отриманої компенсації.

Нагадаємо, що при реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, інвестори, можуть отримати від держави декілька видів підтримки, які складають до 30% від загальної суми такого інвестиційного проекту. Зокрема:

переважне право користування земельними ділянками державної або комунальної власності;

компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж;

податкові пільги;

безмитне ввезення необхідного обладнання;

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Проекти мають передбачати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць. Інвестору потрібно створити принаймні: