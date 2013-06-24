Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів у межах Програми Відновлення України III. Йдеться про 100 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення критично важливих об’єктів інфраструктури та розвиток громад. Про це передає Урядовий портал.

Основні напрями фінансування в межах Програми Відновлення України III:

· Енергетична стійкість громад – диверсифікація теплопостачання та розвиток розподіленої генерації.

· Будівництво житла – створення комунального житлового фонду для внутрішньо переміщених осіб, працівників громад та інших категорій.

· Модернізація водопостачання та водовідведення – оновлення мереж у громадах.

· Реконструкція медичних закладів – зокрема кластерних лікарень та перинатальних центрів.

Прийом заявок уже завершено, наразі обласні військові адміністрації (ОВА) оцінюють подані проекти. Далі відбудеться формування рейтингових списків, їхнє погодження та визначення фіналістів, які отримають фінансування.

Попередні два етапи програми дали змогу реалізувати 225 проектів на суму понад 500 млн євро.

Довідково

Програма Відновлення України – частина реформи публічних інвестицій, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя у громадах, що постраждали від війни.