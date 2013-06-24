Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект акту було розроблено Мінреінтеграції у межах виконання плану Bring Kids Back UA, який є складовою «Формули миру» Президента України Володимира Зеленського.

Порядок визначає взаємодію між суб’єктами, які беруть участь у пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також йдеться про тих дітей, які перебувають під ризиком такої депортації або переміщення.

Суб’єктами є представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Національного інформаційного бюро.

Координатором взаємодії суб’єктів визначено Мінреінтеграції.

Проект акту покликаний законодавчо врегулювати питання повноважень цих суб’єктів щодо виявлення та повернення депортованих або примусово переміщених дітей.

Одним з основних заходів, який має здійснюватися законними представниками дитини й іншими уповноваженими органами, є розробка індивідуального плану повернення.

Такий план має бути комплексним та розробленим з урахуванням індивідуальних потреб дитини.