Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка визначає основні вимоги до організації та здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття. Цей документ встановлює перелік об’єктів моніторингу, визначає суб’єктів процесу, порядок їхньої взаємодії та обміну відповідною інформацією. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«До переліку об’єктів моніторингу включено всі види флори та фауни, угруповання, оселища та території, які підлягають особливій охороні відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України. Також до переліку увійшли види флори та фауни, що використовуються у господарській діяльності, чужорідні види, які негативно впливають на біорізноманіття, та індикаторні види. Такий моніторинг дозволить оцінювати стан сільськогосподарських угідь, земель лісового фонду, водних об’єктів, природних територій і біорізноманіття в цілому», — зазначила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Порядок також визначає суб’єктів моніторингу, до яких належать центральні органи виконавчої влади, установи природно-заповідного фонду, а також підприємства, установи та організації, що займаються вивченням і використанням біологічного та ландшафтного різноманіття. Документ встановлює порядок їхньої взаємодії, збору та обміну інформацією, покладаючи відповідальність за організацію моніторингу на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Це рамковий документ, який передбачає здійснення подальших кроків для організації моніторингу, зокрема розробку та впровадження програм моніторингу різного рівня, а також визначає основні вимоги до їхнього змісту», — додала Світлана Гринчук.

Здійснення моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття за цим Порядком забезпечить не лише збір первинних даних щодо біорізноманіття, а й їх ретельний аналіз. Дані моніторингу будуть оприлюднені, що сприятиме ухваленню ефективних управлінських рішень у сфері охорони, збереження, відтворення та сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття.

Схвалення цього Порядку є важливим кроком у створенні державної системи моніторингу довкілля, реформування якої здійснюється відповідно до Закону України №2973-IX «Про державну систему моніторингу довкілля».

Документ розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Команди підтримки реформ та відновлення при Міністерстві і Робочої групи з питань реформування державної системи моніторингу довкілля в Україні за напрямом «Біорізноманіття». До складу робочої групи увійшли представники провідних наукових установ та громадських організацій.