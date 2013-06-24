Уряд ухвалив постанову «Деякі питання здійснення моніторингу ринку нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні» на виконання Закону України «Про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів». Це сприяє виконанню Україною зобов’язань, взятих відповідно до Угоди про асоціацію між Україною з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншого боку. Постанова передбачає інтеграцію європейських вимог до ринку нафти та нафтопродуктів в частині моніторингу балансу (безпеки постачання), якості та безпечності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постановою Уряду затверджено 3 порядки:

1. Здійснення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів в Україні;

2. Здійснення моніторингу обсягів на ринку нафти нафтопродуктів та скрапленого газу;

3. Функціонування та ведення електронної системи репортингу.

Затвердженням відповідних порядків створюються дієві інструменти для аналізу обсягів надходжень та споживання на ринку нафтопродуктів, а також забезпечується моніторинг їх якості та безпечності.

Передбачається визначення:

− умов, підстав та процедури встановлення достовірного обсягу постачання нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу та їх кінцевого споживання на митній території України;

− умов, підстав та процедури збирання, обробки, передачі, збереження та узагальнення інформації про якість нафтопродуктів, що реалізуються на внутрішньому ринку, та відповідність показників якості і безпечності нафтопродуктів діючим Технічним регламентам, державним національним стандартам України;

− мети створення, структури, процедури та вимог щодо функціонування та доступу до інформації з використанням електронної системи репортингу.

Реалізація постанови забезпечить впровадження прозорого та надійного механізму моніторингу, збирання, зберігання, використання та обміну даними щодо мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів в Україні. Це дозволить здійснювати ефективний моніторинг обсягів ринку нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу, а також контролювати якість і безпечність нафтопродуктів.

Своєю чергою це сприятиме оперативному формуванню балансу постачання та споживання нафти й нафтопродуктів на внутрішньому ринку, а також створенню єдиного інформаційного простору на ринку нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу.

Реалізація постанови запроваджує інструменти моніторингу безпеки постачання палива, відтак позитивно вплине на рівень енергетичної безпеки України.