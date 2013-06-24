Кабінет Міністрів ухвалив порядок, за яким наглядові ради державних компаній будуть звітувати про свою роботу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Порядок затвердили на засіданні Уряду 4 жовтня. Документ розробило Міністерство економіки України для виконання норм Закону 3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління.
Звіт про діяльність наглядової ради буде частиною річного звіту компанії. У ньому має бути інформація про виконання показників з листа очікування власника. А саме:
- виконання стратегічного плану компанії;
- фінансові результати (прибутковість, ліквідність тощо);
- обсяг виплат на користь держави;
- обсяги бюджетного фінансування.
Розрахунки у звіті мають бути зроблені за міжнародними стандартами EBITDA.
На основі звіту Уряд зможе оцінювати ефективність роботи наглядових рад держкомпаній.