15 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про проведення у 2025 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проведення щорічних оглядів витрат передбачено Бюджетним кодексом України, Планом заходів з реалізації Стратегії реформування на 2022–2025 роки, Планом України для реалізації інструменту Ukraine Facility, а також рекомендаціями Європейської Комісії в межах Пакета розширення ЄС 2024 року.

Огляди витрат — це важливий інструмент підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів. Огляди сприяють вдосконаленню механізмів реалізації державної політики, покращенню якості публічних послуг та виявленню резервів для перерозподілу фінансування на пріоритетні напрями.

У 2025 році огляди витрат охоплять 31 сферу діяльності 19 головних розпорядників бюджетних коштів. Серед ключових напрямів — соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, енергетика, підтримка бізнесу, культура, міжнародна діяльність, молодіжна політика, релігія, а також інституційна спроможність наукових установ.

З метою посилення аналітичної складової оглядів витрат, перш за все щодо якості публічних послуг, розпорядженням передбачено обов’язкове залучення до складу робочих груп експертів з питань гендерної рівності та проведення гендерного аналізу витрат. Такий аналіз має визначити ступінь забезпечення потреб жінок та чоловіків з урахуванням віку, стану здоров’я, місця проживання тощо.

Розпорядженням також запроваджується звітування головними розпорядниками, що провели огляди витрат, Уряду та Мінфіну про заходи, вжиті за результатами таких оглядів. Моніторинг виконання заходів сприятиме посиленню прозорості діяльності та відповідальності головного розпорядника за вчасне та належне виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності й результативності використання бюджетних коштів у відповідній сфері.