Кабінет Міністрів України затвердив додатковий розподіл державної субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів у 2025 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти спрямують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і педагогічних працівників.

Це рішення — ще один крок на шляху до якісної та безпечної очної освіти для кожної дитини, незалежно від місця проживання чи безпекової ситуації.

Субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівлі будуть проведені за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур.

Автобуси отримають:

Дніпропетровська область

Запорізька область

Кіровоградська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

Загальний обсяг розподіленої субвенції — 273,7 млн грн

Це частина масштабної програми Уряду, у межах якої у 2025 році передбачено 1,6 млрд грн на закупівлю понад 500 автобусів для громад. Пріоритет — опорні школи, військові ліцеї, заклади, що приймають учнів з інших територій, та школи, які втратили транспорт через війну. Нагадаємо, що від початку року громади вже закупили 110 автобусів.