22 листопада, Уряд затвердив черговий розподіл додаткової дотації для місцевих бюджетів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Місцевим бюджетам буде спрямовано 796,9 млн грн для підтримки органів місцевого самоврядування в деокупованих, тимчасово окупованих та інших регіонах, які постраждали від російської агресії.

Фінансовий ресурс розподілено між обласним бюджетом Сумської області та 171 бюджетом територіальних громад відповідно до механізму, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477.

З початку 2024 року Уряд розподілив додаткової дотації місцевим бюджетам на загальну суму 26,7 млрд грн.