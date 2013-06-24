13 серпня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у 2024 році». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На модернізацію харчоблоків у школах цьогоріч було виділено 1,5 млрд гривень. Ці кошти є вагомою підтримкою громад на шляху реалізації реформи шкільного харчування, яка була ініційована першою леді України Оленою Зеленською в 2020 році.

Кошти субвенції розподілено на 159 проектів, відібраних на конкурсній основі відповідно до Порядку та умов надання субвенції, затверджених Кабінетом Міністрів України. Однією з умов отримання субвенції було підтверджене співфінансування з місцевого бюджету, мінімальний розмір якого відповідає індексу податкоспроможності громади.

Заявки подавали для отримання державної субвенції на придбання обладнання та модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти через екосистему DREAM, яка дала змогу автоматично формувати рейтинговий список проектів відповідно до розрахунку їхньої пріоритетності за бальною системою.

Оцінювання відповідності проектних заявок вимогам та критеріям здійснювалося комісією МОН, до роботи якої були залучені незалежні експерти. Остаточний добір проектних заявок з метою формування пропозицій щодо розподілу субвенції між окремими місцевими бюджетами відбувався під час засідань комісії за участю представників ОВА та територіальних громад.

Для чого це потрібно?

Надання субвенції є важливим кроком для реалізації однієї зі стратегічних цілей реформи шкільного харчування — модернізації інфраструктури та спрямовано на поліпшення умов харчування учнів і педагогів у школах. Модернізація їдалень і харчоблоків дасть змогу забезпечити якісне та безпечне харчування.

Головне:

Відібрані заклади отримають можливість придбати сучасне обладнання та провести реконструкцію або капітальний ремонт їдалень та харчоблоків.

Усі роботи будуть виконані з використанням новітніх технологічних процесів, поліпшенням показників енергоефективності, дотриманням принципів системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points — аналіз безпечності харчових продуктів), пожежної і техногенної безпеки, доступності для маломобільних груп населення, а також відповідно до вимог Кодексу 4:2024 «Настанова з проектування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування».

Очікується, що до кінця навчального року всі 159 шкіл, які отримали фінансування, матимуть повністю оновлені харчоблоки, оснащені новітнім технологічним обладнанням відповідно до сучасних стандартів і вимог.

МОН і надалі продовжуватиме моніторинг реалізації проектів та оцінюватиме ефективність використання коштів для можливого розширення програми в майбутньому.