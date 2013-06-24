Кабінет Міністрів України затвердив фінансування 60 проектів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Ці укриття розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків, відповідно до Методикиоцінки ризиків безпеки в системі освіти.

Перелік проектів затверджено відповідною комісією МОН. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розподіл проектів за рівнями ризику:

33 проекти — у громадах із дуже високим рівнем ризику на суму ~ 2,19 млрд грн;

27 проектів — у громадах із високим рівнем ризику на суму ~ 1,63 млрд грн.

Cеред затверджених проектів 59 у ЗЗСО і 1 у профтеху.

Регіональний розподіл фінансування:

Вінницька — 1 проект;

Донецька — 1 проект;

Кіровоградська — 2 проекти;

Миколаївська — 2 проекти;

Чернігівська — 2 проекти

Полтавська — 3 проекти;

Рівненська — 4 проекти;

Сумська — 6 проектів.

Одеська — 6 проектів;

Дніпропетровська — 7 проектів;

Харківська — 8 проектів;

Київська — 9 проектів;

Запорізька — 9 проектів.

Проміжні результати субвенції–2025:

Ще 50 проектів, погоджений комісією МОН, найближчим часом буде передано на затвердження Уряду.

27 проектів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році, отримали дофінансування. Це проекти, готовність яких на кінець 2024 року становила щонайменше 40%.

Проекти, які отримали фінансування, подавали свої заявки через електронну платформу DREAM. Весь перебіг будівництва та звітування можна буде відстежувати саме завдяки цьому цифровому інструменту

Уже наступного тижня МОН оголосить про другий тур подання заявок на отримання фінансування.

Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.

У межах політики «Школа офлайн» продовжуємо працювати над комплексним впровадженням безпеки у закладах освіти та поверненням доступу до очного навчання.