Кабінет Міністрів України затвердив розподіл коштів з державного до місцевих бюджетів на придбання шкільних автобусів у 2024 році. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, розподілено 1 мільярд гривень для 22 областей.

Відповідно до порядкута умов надання субвенції, з 16 до 22 травня обласні військові адміністрації надавали комісії МОН інформацію про кількість учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами. Після цього комісія МОН затверджувала перелік областей для отримання фінансування.

Розподіл субвенції здійснили виключно для тих школярів, які в наступному навчальному році будуть учитися очно або за змішаною формою.

Завдяки субвенції та співфінансуванню з місцевих бюджетів удасться закупити понад 500 автобусів. Громади зможуть довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів.

Для забезпечення прав на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами МОН рекомендує кожній громаді мати щонайменше один спеціальний автобус.

Нагадаємо, 2023 року коштом субвенції, яка становила 1 млрд грн, громади отримали 531 автобус. З місцевих бюджетів було виділено 656 млн грн.