28 лютого 2025 року відбулося сьоме засідання Стратегічної інвестиційної ради під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Кабінет Міністрів затвердив Секторальні портфелі публічних інвестиційних проектів на основі Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій (SPP). Це рішення визначає пріоритетні напрями інвестування та сприяє ефективному використанню ресурсів для відновлення країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Секторальні портфелі сформовані на основі пропозицій Міністерств, які надали Мінекономіки свої оцінки щодо пріоритетності проектів. Враховувалась їхня ступінь готовності, критичність, можливість реалізації у 2025 році та визначений обсяг потреби у фінансуванні. Це рішення дозволяє зосередити публічні інвестиції на найбільш важливих ініціативах», — зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Затверджені секторальні портфелі об’єднують пріоритетні проекти у стратегічно важливих сферах:

соціальний напрямок (житло, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист);

інфраструктура (енергетика, транспорт, водопостачання),

гуманітарне розмінування

розвиток системи надійних укриттів.

Чітка структура публічних інвестпроектів унеможливить дублювання ініціатив, забезпечить прозорість фінансування та покращить управління публічними інвестиціями.

Формування секторальних портфелів є важливим етапом реформи управління державними інвестиціями. Ця реформа впроваджує системний підхід до планування, дозволяє ефективніше використовувати кошти та створює умови для залучення додаткового міжнародного фінансування на відновлення критично важливих об'єктів України.

Довідково

За оцінкою Світового банку, на відновлення України упродовж наступного десятиліття необхідно 524 млрд доларів. Впровадження секторальних портфелів у межах реформи управління публічними інвестиціями сприятиме структурованому та ефективному використанню цих ресурсів.