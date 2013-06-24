На засіданні Уряду ухвалено положення“Про утворення Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну для ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та організаціями”, — пояснює заступник Міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов.

Члени Коордради у співпраці з іншими займатимуться організацією заходів з увічнення пам'яті загиблих осіб, поховання та перепохованням яких може здійснюватися на Національному кладовищі. Зокрема координуватимуть дії органів виконавчої влади та сприятимуть вирішенню проблемних питань, які виникають у Національного кладовища.

Також, готуватимуть пропозиції для удосконалення нормативно-правової бази для покращення роботи Національного кладовища. Організаційне забезпечення роботи Координаційної ради здійснюватиме Міністерство у справах ветеранів.

До складу Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища входять:

Міністр у справах ветеранів, голова Координаційної ради

Заступник Міністра у справах ветеранів, заступник голови Координаційної ради

Директор департаменту громадянської ідентичності Мінветеранів, секретар Координаційної ради

Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Заступник Міністра оборони Заступник Міністра внутрішніх справ Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства Заступник Міністра освіти i науки

Директор департаменту пам'яткоохоронної діяльності MKIП Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил (за згодою) Заступник Голови СБУ (за згодою)

Голова Держлісагентства

Заступник Голови Українського інституту національної пам'яті Заступник Голови Держгеокадастру

Перший заступник Голови ДЕСС Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник командувача Національної гвардії Заступник Голови Національної поліції Заступник Голови ДСНС

Заступник голови Київської облдержадміністрації

Заступник голови Київської міськдержадміністрації

Проректор Національного університету біоресурсів i природокористування (за згодою)

Представник Офісу Президента України (за згодою) Народні депутати України (за згодою)

Директор державної установи “Національне військове меморіальне кладовище”

Нагадаємо, що Національне військове меморіальне кладовище – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Ідея створення Національного військового меморіального кладовища націлена на створення цілісного та унікального меморіального комплексу, який реалізує фундаментальні засади державної політики у сфері вшанування та увічнення пам’яті померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України.

Меморіальний комплекс передбачає не тільки наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також тут буде музейний комплекс, який увічнить пам'ять померлих (загиблих) Захисників та Захисниць України та зафіксує для майбутніх поколінь їхній внесок у захист української державності.