Кабінет Міністрів України затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності, здійснення заходів з управління попитом та проведення першого конкурсу на 700 МВт потужності з метою забезпечення енергетичної безпеки та балансової надійності енергосистеми України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідне розпорядження № 756-р від 13.08.2024 «Деякі питання проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом» було схвалене Урядом за поданням Міністерства енергетики України.

Його реалізація дозволить забезпечити розвиток української енергосистеми з належними рівнями безпеки постачання та балансової надійності шляхом будівництва та введення в експлуатацію високоманеврових генеруючих потужностей з можливістю швидкого пуску/зупину згідно з вимогами чинного Кодексу системи передачі. Також це сприятиме розвитку ВДЕ з негарантованим графіком виробництва.

Урядовим рішенням, зокрема, передбачається будівництво низки об’єктів генерації. Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року. Загальна вартість проєкту буде визначена за результатами конкурсу.

Для проведення конкурсу в Міненерго за участі представників Мінекономіки, Мінінфраструктури, НКРЕКП та НЕК «Укренерго» буде створено Комісію з проведення конкурсу та затверджено відповідну конкурсну документацію для потенційних учасників.