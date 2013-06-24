Уряд затвердив вимоги до висновків щодо видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Надання таких висновків – один з етапів процедури видачі підприємствам інтегрованих довкіллєвих дозволів у рамках реформи зменшення та контролю промислового забруднення.

Зокрема, свої висновки надаватимуть Міндовкіллю Держекоінспекція, Держводагентство, ДСНС, МОЗ, Держенергоефективності, обласні військові адміністрації та інші органи влади. На їх основі Міністерство прийматиме рішення щодо видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Для того, щоб уникнути неоднозначності тлумачення і заповнення різними органами цих документів, Кабінет Міністрів України затвердив уніфіковану форму та вимоги до змісту висновків.

“Це перша постанова, яка схвалена на виконання Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення та є складовою великої реформи. Загалом плануємо прийняти ще близько 20 нормативно-правових актів. Всі вони проходитимуть обговорення, забезпечуючи прозорість і залучення громадськості. Реформа поступово набирає обертів, і ми продовжуємо працювати над її реалізацією”, - прокоментувала Міністр

Нагадаємо, на шляху до ЄС у липні цього року в Україні прийнято Закон “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення”. Він імплементує глави 1, 2 та 7 Директиви 2010/75/ЄС і створює базис для отримання промисловими підприємствами інтегрованого довкіллєвого дозволу на кожну установку. Це сприятиме зменшенню промислових викидів, а отже зниженню рівня забруднення довкілля. Кожне підприємство, яке буде отримувати інтегрований дозвіл, має працювати відповідно до європейських найкращих доступних технологій та методів управління. Така процедура показала свою ефективність у ЄС. І цим шляхом крок за кроком рухається Україна.

Також Уряд схвалив рішення, яке спрощує обмін інформацією між Державним агентством лісових ресурсів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою службою та Державною митною службою щодо операцій з лісоматеріалами та виробами з деревини. Це рішення дозволить налагодити ефективний електронний обмін даними між цими органами, що своєю чергою значно підвищить прозорість та контроль на ринку деревини, а також допоможе запобігти нелегальним операціям.