Кабінет Міністрів затвердив залучення 100 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло. Кошти позики будуть спрямовані на проєкт «HOME: Компенсація за знищене житло». Його реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури як продовження державної програми компенсацій за знищене житло шляхом видачі житлових сертифікатів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З серпня 2023 року громадяни України, чиє житло було знищене через бойові дії можуть отримати житловий сертифікат для придбання нової домівки. За цей час українці подали 14,4 тисячі заяв на отримання компенсації, 7,2 тисячі мають згенеровані сертифікати, а 2,9 тисячі реалізували сертифікати для купівлі житла.

Житловий сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Для цього необхідно забронювати кошти через застосунок Дія. Якщо кошти наявні на спеціальному рахунку, відкритому під реалізацію програми, то протягом 5 днів людина отримує підтвердження і має 30 днів для оформлення угоди купівлі-продажу житла.

Якщо кошти на рахунку закінчились, то, до зарахування наступного траншу, така заявка потрапляє в електронну чергу. На місце в черзі впливає два фактори - наявність пільгової категорії та час подання заявки на бронювання.

Першими в черзі опиняються військовослужбовці, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Це пріоритетне право гарантоване їм на рівні закону.

Далі порядкове місце в черзі визначається автоматично в залежності від часу подання заявки. Хто раніше подав заяву на бронювання коштів - той має вище місце в черзі.

Звертаємо увагу, що в електронну чергу неможливо втрутитись і змінити місце людини. Цей запобіжник закладався свідомо, щоб уникнути можливих зловживань.

У міру надходження коштів на спеціальний рахунок, громадянам які мають вище місце в черзі отримають сповіщення про успішне бронювання. Після цього вони зможуть реалізувати свої житлові сертифікати та придбати нові домівки.

Завдяки залученим коштам вдасться профінансувати реалізацію більше 2 тисяч житлових сертифікатів.