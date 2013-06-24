28 червня Кабінет Міністрів України затвердив Фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом. Ця угода регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років. Підписання угоди планується на наступний тиждень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Наступний платіж Україна очікує після підписання відповідних угод та виконання індикаторів за 2 квартал 2024 року. За результатами звіту планується надходження 4,11 млрд євро макрофінансової підтримки, з яких 1,5 млрд євро буде грантовими коштами.

“За цими траншами стоїть ще чимало роботи, яка нас чекає. Сьогодні на засіданні Уряду також були виконані ще 2 індикатори на 2 квартал 2024 року: прийнято Національну стратегію протимінної діяльності до 2033 року та схвалено Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Загалом до 2027 року маємо виконати 151 індикатор за 69 напрямами реформ. Вже отримана в рамках Ukraine Facility фінансова допомога у розмірі 7,9 млрд євро дозволила нам фінансувати пріоритетні потреби, такі як виплати пенсій, соціальні виплати та інші", - зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, Ukraine Facility сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це включає як приватні, так і публічні інвестиційні проєкти, спрямовані на відновлення та розвиток України. Підтримка ЄС сприятиме стійкості України у боротьбі з російською агресію та допоможе забезпечити стале зростання в довгостроковій перспективі.