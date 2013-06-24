Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами. Нововведення удосконалюють механізм обчислення вартості дозволів, увівши визначення такої інформації та методику її обрахунку. Зміни до Методики передбачають: порівняння показників у дозвільних документах та задекларованих платниками податків; обчислення середньозваженої ціни; регламентування того, що усі дані Державна податкова служба надає на підставі додатка 1 Декларації «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до Податкової декларації з рентної плати, враховуючи для обчислення лише ті показники, що пройшли перевірку за відповідним алгоритмом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Основною причиною необхідності перегляду Методики стало різке зростання вартості спеціальних дозволів на користування надрами влітку 2024 року, адже для деяких видів корисних копалин таке здорожчання відбулося у більш ніж сотні разів і придбання спецдозволів стало майже недоступним для малого та середнього бізнесу. Уряд відреагував на виклики ринку надрокористування, ухваливши зміни до Методики. Ухвалені зміни дозволять запобігти різким необґрунтованим коливанням ціни та зробити процес розрахунку прогнозованим для бізнесу.

До процесу ціноутворення залучається робоча група з представників Державної служби геології та надр України, Державної податкової служби України та Державної комісії України по запасах корисних копалин. Члени робочої групи аналізуватимуть отримані показники та встановлюватимуть максимальне зі значень для визначення початкової ціни. У разі відсутності необхідних даних від ДПС чи ДКЗ використовуватиметься інформація з офіційного веб-сайту Держгеонадра за попередній звітний квартал. Робоча група щоквартально переглядатиме та оновлюватиме розрахункові показники відповідно до змін у ринковій ситуації.

Ще одна важлива зміна – виключення можливості при обрахунку початкової ціни спеціального дозволу на користування надрами використовувати ціни, визначені під час затвердження запасів, якщо з цього моменту минуло менше ніж рік. Скасування цієї норми забезпечить застосування актуальних цінових даних при формуванні початкової вартості дозволів. Раніше різний підхід до оцінки міг створювати нерівні умови для учасників ринку. Нова методика забезпечує єдиний підхід, що встановлюватиме справедливу конкуренцію та рівні умови для суб’єктів господарювання.

Зрозумілі та стабільні правила ціноутворення знижують ризики раптових змін і створюють сприятливі умови для інвестицій.

Оновлення методики є важливим кроком до зрозумілого чітко визначеного та справедливого механізму розрахунку. Вона стане гнучким інструментом регулювання, здатним швидко адаптуватися до змін економічної ситуації та потреб ринку.