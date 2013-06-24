Кабінет Міністрів України вніс важливі зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постаново КМУ від 12.07.2017 № 545. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як ці зміни вплинуть на роботу інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ)?

Заплановано вдосконалення організації діяльності ІРЦ, а саме проведення комплексного психолого-педагогічного оцінювання розвитку особи та здійснення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами (ООП)

Буде проведено роботу щодо врегулювання питань ведення документації фахівцями центрів, а також оновлення форм висновків про оцінювання розвитку, зокрема повторних.

Передбачається також погодження окремих норм з чинним законодавством.

Ухвалені зміни спрямовано на забезпечення систематичної підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Очікується, що реалізація цих змін створить умови для підвищення якості роботи інклюзивно-ресурсних центрів та поліпшить надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, їхнім родинам й освітянам, які працюють з дітьми з ООП. Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

Ця ініціатива є черговим кроком на шляху до забезпечення рівного доступу до освіти та поліпшення інклюзивної підтримки дітей у навчальному середовищі.

Інклюзивно-ресурсний центр — це установа, створена для забезпечення права на здобуття дошкільної і шкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, яка також надає комплексну підтримку та послуги дітям з інвалідністю та їхнім сім’ям.

У таких центрах фахівці зі спеціальною освітою проводять комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дітей, надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, а також систематичну та кваліфіковану підтримку дітям з особливими освітніми потребами та їхнім батькам.