У межах проекту #100майстерень оновлять ще 16 майстерень, які допоможуть охочим опанувати професії для відбудови. Уряд виділив додатково 49 млн грн на трансформацію профтехів. Ремонтні роботи в закладах розпочнуть уже наприкінці весни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект #100майстерень — це програма для створення сучасних навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. У 2024 році в державному бюджеті на це було передбачено 500 млн грн, а сьогодні Уряд перерозподілив додатково ще 49 млн грн. За ці кошти буде сумарно оновлено 88 нових майстерень. Решту буде створено у співпраці з міжнародними партнерами.

«Додаткові інвестиції у професійну освіту — це ще один важливий крок для відновлення країни. Завдяки проекту #100майстерень ми не просто оновлюємо навчальні простори, ми створюємо міцний фундамент для відбудови і розвитку. Кожна оновлена майстерня дозволить тисячам студентів здобути потрібні знання та навички, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці», — зазначив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Проект також допоможе надати робочі місця не тільки для молодих випускників профтехів, але й для дорослих, а саме — переселенців та ветеранів.

У таких майстернях буде можливість навчатися за короткостроковими програмами — за 3-6 місяців людина зможе опанувати професію з нуля.

«Оновлення обладнання та інфраструктури прямо впливає не тільки на імідж профтехів та якість освіти в закладах, але й на кількість послуг, які заклади можуть надавати. Наприклад, у нових майстернях можна буде за 2-3 місяці підвищити кваліфікацію, опанувати нову професію або навіть набути окрему навичку, тобто пройти короткий курс. Наприклад, якщо це професія зварювальника, то можна опанувати не всю професію одразу, а окрему навичку, як-от контактне зварювання», — зазначив заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Нагадаємо, що у проекті державного бюджету на 2024 рік було передбачено500 мільйонів гривень на трансформацію профтехів України.