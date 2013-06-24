Уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 березня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду зазначив, що відтепер зареєструвати заяву можна буде не лише за «Пошкоджене або знищене житло» чи «Смерть близького члена сімʼї», а ще за новими 6 категоріями. Це, зокрема, «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна», «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», «Серйозні тілесні ушкодження», «Примусова праця» тощо.

«Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми будемо працювати над тим, аби росія заплатила за свої злочини», — підкреслив Денис Шмигаль. Він також наголосив, що Уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму.