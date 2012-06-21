У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» опубліковано розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 828-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2017 рік».

У розпорядження зокрема йдеться, що «відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України провести в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:

2501090 “Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту” на суму 9 795 тис. гривень і зменшення обсягу видатків розвитку на суму 5 130 тис. гривень;

2501130 “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” на суму 40 761,5 тис. гривень;

2501150 “Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною” на суму 31 261,1 тис. гривень;

2501180 “Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” на суму 326 591,1 тис. гривень;

2501480 “Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” на суму 295 022,7 тис. гривень;

2501500 “Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту” на суму 648,8 тис. гривень і зменшення обсягу видатків розвитку на суму 14 861,4 тис. гривень;

2505150 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” на суму 14 343,8 тис. гривень;

2511110 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя” на суму 40 692,7 тис. гривень згідно з додатком 1;

2) зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2501010 “Керівництво та управління у сфері соціальної політики” на суму 11 541 тис. гривень;

3) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:

2501070 “Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності” на суму 430 тис. гривень та встановлення обсягу видатків розвитку на суму 194,2 тис. гривень;

2501200 “Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на суму 152 610,6 тис. гривень;

2501350 “Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за 2014—2015 роки” на суму 21 679,3 тис. гривень;

2501470 “Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів” на суму 4 461,3 тис. гривень (з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 550 тис. гривень) та встановлення обсягу видатків розвитку на суму 1 400,1 тис. гривень;

2507030 “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” на суму 471 823,3 тис. гривень;

4) встановлення обсягу видатків розвитку за програмою 2507040 “Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів” на суму 200 тис. гривень;

5) збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2511120 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I—II групи, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов” на суму 137 850,3 тис. гривень згідно з додатком 2;

6) зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2505010 “Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” на суму 85 тис. гривень та встановлення обсягу видатків розвитку на суму 85 тис. гривень.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затвердити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5—8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I—II групи, визначених пунктами 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, на 2017 рік в обсязі 1 707,225 тис. гривень згідно з додатком 3.

3. Забезпечити:

Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу та розподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктами 1 і 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету».

Повний текст розпорядження від 22 листопада 2017 р. № 828-р.