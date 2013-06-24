Кабінет Міністрів України продовжив на один рік строк кредитування сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами за програмою «Доступні кредити 5-7-9». Термін продовжено до 31 березня 2026 року. Відповідна постанова № 1500«Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва» ухвалена на черговому засіданні. Документ підготовлено Мінагрополітики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Постанова передбачає:

- продовження на один рік строку кредитування суб’єктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами до 31 березня 2026 року;

- надання державної підтримки агропідприємцям, зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі.

Реалізація запропонованих змін дозволить у 2025 році підтримати агропідприємства через доступні кредити, знизити собівартість аграрної продукції, уникнути дефолту за наявними кредитами та здійснювати державну підтримку сільськогосподарських виробників, які зареєстровані виключно в Державному аграрному реєстрі.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 6 та 7 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2025 року.