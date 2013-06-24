Кабінет Міністрів України схвалив постанову, якою змінив порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі – Порядок проведення конкурсу). Зміни розроблені на виконання вимог Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки для вдосконалення процедури конкурсного відбору на зайняття посади керівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зміни визначають:

що половину складу конкурсних комісій повинні становити представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності;

що кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних ЗОЗ визначаються Порядком проведення конкурсу;

вимоги до кількості та складу конкурсної комісії залежно від відомчої належності та статусу ЗОЗ у складі спроможної мережі;

чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних ЗОЗ, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність;

обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії;

що рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості;

етапи проведення конкурсу та особливості проведення кожного з них;

що відеозапис засідання є невіддільною частиною протоколу засідання.

Вимоги до оцінювання за встановленими критеріями та перелік індикаторів відповідності учасників конкурсу за кожним критерієм визначатиметься у Порядку оцінювання учасників конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, що після розроблення буде затверджений наказом МОЗ.

Важливо зауважити, що згідно зі внесеними змінами одна і та сама особа не може бути керівником ЗОЗ більше ніж два строки підряд. Один строк становить від трьох до п’яти років залежно від укладеного контракту.

Зазначеною постановою також внесено зміни до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в частині визначення того, що вимоги цього порядку не поширюються на ЗОЗ державної форми власності, що функціонують як державні некомерційні підприємства, в яких проведення конкурсного відбору на зайняття посади керівника ЗОЗ здійснюватиметься відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я.

Загалом передбачається, що схвалені урядом зміни дозволять істотно знизити корупційні ризики та забезпечити дотримання принципів прозорості, демократичності, неупередженості та справедливості під час призначення на посади керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.