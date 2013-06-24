Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд підтримав законопроект, який дозволить суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та розв’язати питання боргів на балансуючому ринку.

Так, пропонується створення спеціальних рахунків для широкого кола субʼєктів, що дозволить забезпечити прийнятний рівень розрахунків. Це дасть змогу зменшити борги перед «Укренерго» і покращить ситуацію зі стійкістю української енергосистеми.

Денис Шмигаль, наголосив, що Уряд у щоденному режимі працює, аби покращити ситуацію в енергетиці. Зокрема, стоїть три ключові завдання:

— децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики;

— подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії;

— ремонти та відновлення того, що критично важливо відновити.