Уряд акцентує зусилля на гуманітарному розмінуванні і цього року планується провести технічне обстеження територій загальною площею 31 тисяча квадратних кілометрів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 21 березня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Зараз пріоритетно працюємо з розмінуванням сільськогосподарських земель. Розуміємо, наскільки це важливо в контексті нової посівної. Маємо вже більше 80 сертифікованих операторів протимінної діяльності та більше 200 машин розмінування», — зазначив Прем’єр-міністр. Він додав, що згідно з оцінкою Світового банку, близько 30 млрд доларів необхідно на повне розмінування території України.

Денис Шмигаль відзначив фінансову та технічну підтримку міжнародних партнерів у сфері розмінування. Він зазначив, що завдяки цій допомозі процес очищення територій від мін значно прискориться та дозволить розмінувати територію нашої держави «за роки, а не десятиліття».