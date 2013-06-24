Уряд затвердив Проект розпорядження Президента України «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейською Комісією щодо укладення Угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, з іншого боку, щодо участі України в програмі Європейського Союзу «Єдиний ринок» (2021—2027)». Відповідне рішення було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 17 січня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цей документ передбачає створення делегації України для переговорів щодо узгодження тексту Угоди та подальшого її підписання, а також затвердження Директиви делегації.

«Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» – це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4.2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Приєднання України до вказаної Програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма має сприяти спрощенню доступу до ринків, створенню сприятливого бізнес-середовища, сприяння розвитку та росту бізнесу, забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери). Вона буде допомагати розвитку підприємницького середовища, включаючи схеми менторства. Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.

Зокрема фінансування програми буде направлено на такі: