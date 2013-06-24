9 серпня, Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1091», проект якої розробило Міністерство фінансів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Прийняте рішення доповнює перелік товарів, при ввезенні яких на митну територію України та/або переміщенні транзитом не надається забезпечення сплати митних платежів митним органам.

Передусім таке спрощення стосується ввезення електрогенераторного обладнання, обладнання для вітрової та сонячної генерації, акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності)* та допоможе громадянам і бізнесу забезпечити власні потреби в енергозабезпеченні на час відновлення знищених ворогом енергетичних потужностей країни.

*Доповнено перелік окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1091, пунктами 11 і 12 такого змісту:

11. Товари, опис та коди згідно з УКТЗЕД яких визначено пунктом 9-36 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.

12. Товари, перелік яких із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД визначений Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 9-37 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України.