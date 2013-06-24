За ініціативи Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 22 січня відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Уряд ухвалив проект розпорядження про звільнення Лозинського Василя Мироновича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.
Уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро.