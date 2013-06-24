11 квітня Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження «Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти на другий семестр 2024/2025 навчального року». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зазначений нормативно-правовий акт є правовою підставою для виплати протягом п'яти місяців для 89 найбільш обдарованих студентів закладів вищої освіти академічної стипендії Кабінету Міністрів України, що сприятиме створенню сприятливих умов для підвищення життєвого рівня та матеріального заохочення студентської молоді.