Кабінет Міністрів України на своєму засіданні схвалив розроблений Міненерго проект постанови «Про внесення зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Ним вносяться зміни до низки постанов Уряду з метою приведення їх у відповідність до законів України «Про нафту і газ» і «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами» від 1 грудня 2022 р. N°2805. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів від 16 жовтня 2014 року № 570 «Про організацію і проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», а також внесено відповідні зміни до Положення про Міністерство енергетики України.