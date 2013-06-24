18 липня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає надання права уряду ухвалювати рішення про мораторій на виплати за зовнішнім комерційним державним та гарантованим державою боргом. Ухвалення цього законопроєкту надає Кабінету Міністрів України право за необхідності призупиняти виплати за визначеними інструментами зовнішнього комерційного державного та гарантованого державою боргу відповідно до параметрів, встановлених програмою МВФ.

Ухвалення законопроєкту — необхідне технічне рішення, яке надає уряду гнучкість перед досягненням принципової угоди про реструктуризацію із власниками державного та гарантованого державою зовнішнього комерційного боргу України. Зокрема, одна із серій єврооблігацій в обігу з погашення 2026 року має запланований купонний платіж 1 серпня в сумі 35 мільйонів доларів США. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні призупинити виплати за цим конкретним інструментом до узгодження умов його реструктуризації з інвесторами та їх юридичного оформлення.

Як заявило Міністерство фінансів, протягом останніх двох місяців Україна активно веде переговори з інвесторами про реструктуризацію зовнішнього комерційного державного та гарантованого державою боргу в межах програми МВФ та за підтримки офіційних кредиторів, і всі сторони налаштовані досягти згоди в необхідні строки.