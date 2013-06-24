Міністерство охорони здоров’я запустило сайт проєкту Medevac — програми, спрямованої на допомогу постраждалим від війни українським військовим та цивільним. Medevac дає змогу пацієнтам пройти високоякісне лікування за кордоном, яке в Україні не завжди можливо реалізувати внаслідок складності травм, завантаженості лікарень чи руйнування росією медичної інфраструктури.

Сайт став централізованою платформою, на якій пацієнти та лікарі можуть знайти всю необхідну інформацію про програму медичної евакуації: процедуру подання заявки, критерії добору пацієнтів, перелік необхідних документів та особливості транспортування.

«Завдяки міжнародній підтримці тисячі українців отримали високоякісне лікування у провідних клініках Європи. Тепер на сайті Medevac ще більша кількість людей зможе дізнатися про всі деталі програми, легко заповнити заявку та якнайшвидше отримати необхідну допомогу», — прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в межах програми Medevac було евакуйовано понад 5700 українців. Серед них цивільні та військові, що зазнали поранень унаслідок російської збройної агресії проти України та потребують хірургічного лікування, протезування та/або реабілітації, пацієнти з онкологічними захворюваннями, діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями.

Українці отримують допомогу в медичних закладах майже 30 країн, зокрема у Німеччині, Норвегії, Нідерландах, Данії, Франції, Швеції, Австрії, Латвії та інших. Медичну евакуацію здійснюють у співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Єврокомісії та ВООЗ. Шаблони потрібних документів і всі деталі програми лікування за кордоном можна знайти на сайті, повідомляє МОЗ.