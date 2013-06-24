На платформі Дія.Освіта з’явився освітній серіал «Майбутні лідери ШІ», який ознайомить підлітків з основами штучного інтелекту. Серіал містить 76 відеороликів у форматі Reels. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Майбутні лідери ШІ» розміщений для всіх користувачів на Дія.Освіта, а незабаром серія відео буде доступна і в державному освітньому застосунку Мрія. Підлітки вивчатимуть основи штучного інтелекту в ігровій формі разом з IT-спеціалістами R&D-центру SQUAD Денисом Лазаренком і Катериною Воронюк, а також коміками Анастасією Зухвалою та Юрієм Коломійцем.

«Штучний інтелект — це окремий напрям, який стане фундаментальним і наскрізним для кожної галузі. Зараз цікавість до технологій ШІ та можливості їх використання тільки зростає. Саме тому важливо, щоб діти могли опанувати ці інструменти, правильно їх використовувати, самореалізовуватися й досягати цілей. Саме тому спільно з партнерами запускаємо освітній серіал для підлітків на Дія.Освіта, а потім він стане доступним і в застосунку Мрія. Так, кожен зможе отримати швидкий та зручний доступ до знань», — зазначає Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.

Серіал буде актуальний:

підліткам середньої та старшої школи, які хочуть зрозуміти сучасні технології;

учителям, які прагнуть інтегрувати ШІ в освітній процес;

батькам, які хочуть розвивати сучасні компетентності у своїх дітей;

усім охочим, які зацікавлені розібратися в різних формах застосування ШІ.

«Відповідно до галузевого дослідження, у 2023 році український IT-сектор сягнув позначки 4,9 % від ВВП країни. Це підкреслює важливість розвитку цифрових технологій для України. У Мінцифра ми підтримуємо освітні ініціативи, які допомагають розвивати нові таланти в технологічній галузі. Однією з таких ініціатив є серіал “Майбутні лідери ШІ” на платформі Дія.Освіта. Він допоможе підліткам і дорослим, які їх навчають, опанувати основи штучного інтелекту, розвинути практичні цифрові навички роботи з ШІ та усвідомити як перспективи, так і виклики, які є в цій сфері. Серіал стане стартовою точкою для молоді, що прагне бути не лише споживачами цифрових інструментів, а і їх творцями та відповідальними цифровими громадянами», — зазначає Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

Методологію освітнього серіалу розробив керівник магістерської програми УКУ з комп’ютерних наук за напрямом Data Science Олексій Молчановський.