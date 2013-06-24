Венеційську бієнале було засновано 1895 року. Національні павільйони вперше представили 1907-го. Захід відбувається що два роки. Тема цьогорічної бієнале: Foreigners Everywhere («Іноземці скрізь»). Виставку присвячено темам переселення, корінних народів, мистецтва аутсайдерів та квір-мистецтва, а також діаспор та маргіналізованих груп.

Напередодні заходу дружина Президента зустрілася з організаторами українського павільйону на 60-й Венеційській бієнале. Зустріч відбулася в Києві в художній майстерні «Ательєнормально».

Першу леді привітали комунікаційниця проєкту Ліза Корнійчук, художниця Катя Бучацька та куратори майстерні «Ательєнормально» Станіслав Туріна та Катерина Лібкінд. Вони розповіли про роботи, які буде представлено в українському павільйоні.

Загалом тема українського павільйону пов’язана з інакшістю — через різноманітний особистий досвід війни, еміграції та соціальної інтеграції.

Зокрема, проєкт «Плетіння сіток» символізує і реальну практику, і метафору. Зазвичай не знайомі між собою українці на батьківщині й за кордоном збираються для спільної роботи — плетіння камуфляжних сіток, які захищатимуть людей і техніку від ворожих атак. Попри те що ця практика зумовлена трагічними подіями та має виражену мету — давати користь усій країні, для багатьох вона може мати терапевтичний ефект або ставати способом соціалізації.

Проєкт досліджує, що означає бути інакшим як особистість чи група. Як це — стати інакшим у новому суспільстві, де ти тепер біженець, і намагатися адаптуватися до нього? Як це, коли нормальний світ розпадається на очах і ти перетворюєшся на свідка найбільших жахів і стаєш чужим для нормального, мирного суспільства?

У межах проєкту представлено лляні домоткані полотна — вироби традиційних практик ткацтва, характерних для української культури. Водночас полотна створюють тло для розповіді про особисті досвіди та глобальні катастрофи, що про них ідеться в інших роботах проєкту.

Роботу «Цивільні. Вторгнення» Андрія Рачинського та Даніїла Ревковського створено із зібраних з відкритих джерел архівних відео, які зняли мирні жителі до та під час вторгнення росії в Україну. Зібрані разом в єдине висловлювання, відео відображають досвід різних людей, а також слугують доказами злочинів російської армії.

Comfort Work Андрія та Лії Достлєвих іронічно досліджує стереотипи та очікування біженців у Європі. У проєкті взяли участь спільноти українців, що перебувають у Польщі, Німеччині та Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. За участю місцевих професійних акторів українці в ігровій формі спрямовують стереотипні уявлення на тих, хто їх вигадав.

«Усі ми нині плетемо сітки. Хтось — буквально, створюючи маскувальний захист для ЗСУ. Хтось — віртуально, створюючи нові зв’язки, об’єднуючись на новому місці чи навіть у нових країнах, щоб допомагати одне одному і країні.

Із російським вторгненням наш світ змінився, подекуди зруйнувався. Але всі ми на своєму місці можемо плести cітки взаємодопомоги, робити свою роботу, підтримувати й надихати», — зазначила перша леді.

Джерело: Офіс Президента