У 2025 році Уряд забезпечить фінансування всіх пріоритетних видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальна підтримка. На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 3 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

“Маємо чітке розуміння, як нам пройти цей рік із точки зору фінансів”, — підкреслив Глава Уряду.

Він також зазначив, що цьогоріч Україна отримає кошти від ЄС у межах Ukraine Facility, а також від МВФ в рамках спільної програми. Крім того, за словами Дениса Шмигаля, країни G7 та ЄС нададуть нашій державі 50 млрд доларів, що будуть забезпечені російськими замороженими активами.

“Наша мета цього року — це розробити та затвердити механізм повної конфіскації російських заморожених активів на користь України. Ці кошти мають стати основою для фінансування відновлення та стійкості України”, — підкреслив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також зазначив, що Уряд продовжуватиме програми з підтримки та розвитку вітчизняного бізнесу.

“Ключова економічна філософія Уряду — це програма “Зроблено в Україні”, і основна державна підтримка буде направлена саме на неї”, — наголосив він і додав, що увага також приділятиметься таким напрямкам як глибинна переробка. Це сприятиме збільшенню експорту продукції з доданою вартістю.

Крім того, Прем'єр-міністр наголосив, що Уряд планує запуск нових інструментів для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною.