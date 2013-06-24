Цифровізація соціальної сфери триває і все більше послуг переходить в онлайн задля зручності кожного, хто проживає в Україні. Відтепер можливо подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі не тільки офлайн, а й онлайн на порталі Дія.

Онлайн-послуга «Усиновлення: реєстрація кандидатом» на порталі надає можливість у будь-який час доби подати заяву та зручно завантажити всі необхідні документи.

«Заклад інституційного догляду - точно не те місце, де мають зростати діти. Комплекс розроблених послуг з усиновлення — із подання заяви на статус кандидата, що запускаємо сьогодні, та отримання консультації, що представили раніше — допоможуть реалізувати право дітей на родину простіше та легше. Ще працюватимемо над останнім блоком цифровізації послуг по альтернативному сімейному догляду. Тому ще більше дітей та батьків зможуть знайти одне одного», — повідомила ініціаторка проєкту, Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Зараз ми працюємо над цифровізацією сфери усиновлення в Україні. Перший етап - заявку на консультацію щодо усиновлення в Дії - ми успішно пройшли. Тепер робимо наступний крок - запускаємо на порталі Дія подачу заявок для кандидатів в усиновлювачі. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн. Українці, які хочуть усиновити дитину, повинні були збирати багато паперових документів та стояти в чергах. В Дії цю послугу можна буде отримати просто та зручно, без зайвої бюрократії», — зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України.

Щоб подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі:

1. Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія.

2. Оберіть послугу у списку, а саме «Усиновлення: реєстрація кандидатом».

3. Заповніть базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дітей, яких хотіли би усиновити: стать, вік тощо.

4. Дочекайтеся отримання даних з реєстрів — до 15 хвилин.

5. Продовжіть заповнювати заяву — завантажте потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними.

6. Підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її на опрацювання.

Послуга є безкоштовною. Подання заявки займає не більше 30 хвилин. Після опрацювання заявки служба у справах дітей перевірить житлові умови заявника та, якщо усе відповідає вимогам до усиновителя, направить на навчання і подальшу реєстрацію кандидата в усиновлювачі.

«Ми зробили процес усиновлення більш простим і менш бюрократизованим, адже кожна українська дитина повинна мати можливість зростати у родині і мати щасливе дитинство. Вже зараз подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі можна онлайн через портал Дія. Це один із важливих кроків у напрямку усиновлення дитини, який робить цю процедуру більш зручною та доступною для кожного українця», — підкреслила соціальну важливість нової цифрової послуги Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«З початку війни Уряд докладає значних зусиль для підтримки українців. Запуск нової онлайн-послуги, спрямованої на полегшення процесу усиновлення, дозволить Уряду захистити дітей, які залишилися без батьків, і є одними з найбільш вразливих груп у ці важкі часи. Створення таких цифрових механізмів стало ще одним підтвердженням, що у поєднанні зусиль міжнародних партнерів та Уряду можна швидко та ефективно працювати над вирішенням складних проблем, які війна може лише загострювати», — сказала Манал Фоуані, виконувачка обов’язків Постійної представниці ПРООН в Україні, привітавши зусилля Уряду України щодо вдосконалення послуг з усиновлення, тим самим покращуючи надання соціальних послуг.

«Ми переконані, що переведення державних послуг в електронний формат веде до більшої прозорості та ефективності у їх наданні. Сьогодні ми раді вітати цифровізацію сфери усиновлення. Нова онлайн-послуга полегшить процес і стимулюватиме процес усиновлення, що особливо важливо в цей час, коли росія веде незаконну війну проти України», — висловив слова підтримки діджиталізації державного управління в Україні Тобіас Тиберг, Посол Швеції в Україні.

«Виховання в родині є найважливішим у житті кожної дитини. Тому метою ЮНІСЕФ є нуль дітей в інтернатних закладах до 2030 року в Україні. Реформування системи та полегшення процесу усиновлення є дуже важливою віхою на цьому шляху. Цифровізація дозволяє синхронізацію різних систем, а можливість подавати онлайн заяву прискорить процес усиновлення та зробить його більш простим, прозорим і зручним. ЮНІСЕФ спільно з профільними міністерствами продовжує плідну співпрацю для посилення системи усиновлення дітей в Україні», — зазначила заступник Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонса.

ДОВІДКОВО

Оцифровані послуги з усиновлення були розроблені за підтримки проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: Підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія ), що ПРООН в Україні упроваджує за фінансової підтримки Швеції. Проєкт розпочав роботу в 2021 році і спрямований на подолання цифрового розриву між поколіннями та різними соціальними групами. Його головна мета — підвищити доступність нових цифрових рішень, щоб кожен чоловік та жінка в Україні могли користуватися електронними послугами та ніхто не залишився поза увагою. На порталі Дія також можна подати заявку на консультацію з усиновлення дитини. Мінцифра розробила послугу за підтримки «Проєкту підтримки Дія», що впроваджується ПРООН в Україні за фінансування Швеції.

Зі свого боку ЮНІСЕФ здійснює роботу з модернізації підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) в частині інтеграції з ЄІАС «Діти» та порталом ДІЯ, а також реалізує задачі з доопрацювання ЄІАС «Діти» в частині функціоналу взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та інших форм сімейного виховання. Зазначені завдання реалізуються в рамках проекту ЮНІСЕФ «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни», метою якого є аналіз ситуації щодо дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також залишених та роз’єднаних з родинами, визначення та забезпечення потреб, у тому числі із влаштування у альтернативні форми сімейного типу.