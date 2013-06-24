За оперативним даними з регіонів, в Україні нині налічується 424 патронатні родини, які виховують 800 дітей. Це родини, які приймають на тимчасове виховання та реабілітацію дітей, чиї батьки не можуть про них піклуватися: потрапили на лікування, долають складні життєві обставини тощо. 164 такі родини створено з початку 2024 року — тобто 2 з кожних 5 сімей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Такі результати стали можливими, зокрема, завдяки проекту “Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату”, який впроваджується за ініціативи Мінсоцполітики та партнерів і покликаний збільшити кількість патронатних родин. Так, з початку запуску проєкту навесні заявки на участь подали понад 600 громад, 184 з них пройшли конкурсний добір і наразі отримують підтримку в розвитку патронату.

“Патронат — це один зі способів зберегти дитині можливість бути в сімейному теплі замість інституційного закладу. Тобто можливість не травмувати ще більше дитину, яка опинилась в кризовій ситуації. Я дякую кожній патронатній родині — вихователям та помічникам — за стійкість. Ваша турбота про дітей в ці складні часи — безцінна. Вкотре наголошую, що Україні вкрай важливо мати якомога більше патронатних родин у громадах. Спільно з партнерами, громадами працюємо над тим, щоби ще більше людей, які мають досвід роботи з дітьми, розглянули можливість стати патронатними вихователями”, — говорить Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Додамо, що з липня цього року щомісячна грошова винагорода патронатного вихователя складає 3 мінімальні заробітні плати, також запроваджена можливість мати оплачуваного помічника.

Проект “Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату” виконується спільно Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Партнерством “Кожній дитині”, Міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Європейського Союзу та Австрійської агенції розвитку.