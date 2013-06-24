Під час Весняних зборів МВФ та Світового банку, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрілися з Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили поточний стан співпраці Уряду України з Міжнародним валютним фондом.

“МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів США бюджетної підтримки виключно від МВФ. Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС. Вдячний колегам за необхідну та своєчасну допомогу”, – наголосив Сергій Марченко.

Нагадаємо, що у березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України у розмірі 15,5 млрд доларів США. 10,1 млрд доларів США вже залучено за результатом семи успішних переглядів програми.

МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн доларів США надійшли до держбюджету в березні цього року.

Україна виконала вже 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Серед ключових напрямів реформ: зміцнення макрофінансової стабільності, структурна фіскальна політика, фіскальна прозорість, посилення управління державними інвестиціями, дерегуляція економічної діяльності та покращення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією, реформа енергетичного сектору.

Зі свого боку Крісталіна Георгієва запевнила, що Фонд продовжить підтримку Україну.

Також команда Мінфіну провела зустрічі з заступником Директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат, директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан, керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм.

Сергій Марченко подякував експертам МВФ за співпрацю у впровадженні важливих заходів та політик у податково-бюджетній і фінансовій сфері. Це дозволяє обмежувати руйнівні економічні наслідки війни та підтримує зміцнення фінансової спроможності країни.