Міністерство енергетики України спільно з колегами з Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертають увагу громадян на активізацію шахраїв, які використовують складну ситуацію в енергосистемі у своїх злочинних інтересах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, зловмисники активізувалися через застосування обмежень електропостачання та введення погодинних графіків відключень для споживачів.

Будьте уважні!

Зловмисники можуть створювати фейкові онлайн-ресурси для поширення дезінформації в інтересах країни-агресорки, виманювання конфіденційних даних громадян та привласнення заощаджень. Наприклад, минулого року працівники кіберполіції викрили групу зловмисників, які в період відключень електроенергії створювати фейкові телеграм-боти енергетичної компанії. З їх допомогою вони викрадали облікові записи користувачів і надалі використовували їх у шахрайських схемах.

Аби не стати жертвами зловмисників та ворожої пропаганди, нагадуємо: не довіряйте стороннім ресурсам і не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел!

Усю достовірну інформацію про ситуацію в енергосистемі та відключення ви можете отримати на ресурсах Міненерго, НЕК «Укренерго» та операторів системи розподілу (обленерго) у ваших областях.